Vouchery za odwołane połączenia. LOT wprowadza zmiany

Polskie Linie Lotnicze LOT przedłużyły ważność wszystkich voucherów elektronicznych do 24 miesięcy. Jak wskazano w komunikacie, decyzja ma związek "z niestabilną sytuacją epidemiczną i zmieniającymi się obostrzeniami administracyjnymi w poszczególnych krajach".

Vouchery zostały wprowadzone do oferty LOT-u w marcu tego roku. Do połowy października wystawionych zostało ponad 85 tysięcy elektronicznych dokumentów, które umożliwiają pasażerom ponowne wykorzystanie środków za połączenia odwołane w okresie zawieszenia ruchu lotniczego oraz w wyniku obostrzeń epidemicznych wprowadzonych w Polsce i krajach docelowych.

Spółka zdecydowała o przedłużeniu ważności voucherów z 12 do 24 miesięcy. "Dotyczy to także dokumentów, które zostały wystawione od marca do października br." - poinformowała spółka.