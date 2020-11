Kontrowersje wokół podziału rządowych środków. Ministerstwo wyjaśnia, jak wyliczano kwoty dla artystów

O tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący, kto stracił przychody w wyniku pandemii - zapewnił Piotr Gliński, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Resort przesłał nam wyjaśniania, w jaki sposób ustalana była wysokość pomocy dla poszczególnych podmiotów w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

Ministerstwo kultury poinformowało, że ponad 2 tysiące podmiotów otrzyma pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, którego budżet wynosi 400 milionów złotych. Resort zamieścił na swojej stronie szczegółowy wykaz beneficjentów.

Dofinansowanie otrzymają m.in.: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni - 4 000 000 zł, Teatr Muzyczny Roma - 4 000 000 zł, Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego - 3 610 345 zł, Północne Centrum Sztuki Teatr "Komedia" - 2 641 028 zł, Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku - 1 704 000 zł.

Ponadto dofinansowanie uzyskały: Fundacja Imka - 1 632 160 zł, Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych ATUT - 1 003 476 zł, Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury - 1 800 000 zł oraz Fundacja Garnizon Sztuki - 936 703 zł.

Wśród beneficjentów znalazła się spółka Golec Fabryka, należąca do Łukasza i Pawła Golców - 1 894 670 zł, a także przedstawiciele disco polo: zespół Weekend - 520 000 zł oraz Bayer Full - 550 000 zł (150 000 zł dla "Bayer Full Sławomir Świerzyński" i 400 000 zł dla "Renata Świerzyńska Bayer Full Impresariat"). Pół miliona złotych wsparcia ma trafić także do Kamila Bednarka, a 449 000 zł do Grzegorza Hyżego. Dofinansowanie uzyskał również Igor Herbut Production - na kwotę 428 620 zł.

Pomoc trafi również do: Lukas Art - Łukasz Zagrobelny (96 732 zł), Nataszy Urbańskiej (111 000 zł), JS MUSIC Justyna Steczkowska (179 986 zł), OAS Adam Sztaba (126 970 zł), Otto Piloto Media Artur Rojek (216 340 zł) oraz Pectus Tomasz Szczepanik (99 000 zł).

Niektóre z kwot przyznanych w ramach Funduszu wywołały kontrowersje w mediach społecznościowych.

Do tych wpisów odniósł się na Twitterze minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. "O tym, kto dostał wsparcie, nie decydowały sympatie, rodzaj uprawianej sztuki, ale algorytm pokazujący kto stracił przychody w wyniku pandemii. To nie są pieniądze dla jednej osoby, ale dla całych zespołów ludzi, którzy z dnia na dzień stracili środki do życia" - podkreślił.

Postanowiliśmy zatem zapytać ministerstwo kultury, w jaki sposób były wyliczane wsparcie dla poszczególnych podmiotów.

Fundusz Wsparcia Kultury

Rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anna Bocian wskazała, że podstawą prawną uruchomienia Funduszu Wsparcia Kultury jest Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 września br. w sprawie wsparcia finansowego jednostek prowadzących działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca.

"Wysokość pomocy była uzależniona w dużej mierze od spadku przychodów netto przedsiębiorstwa/instytucji za okres 12 marca - 31 grudnia 2020 w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019. Brano także pod uwagę między innymi liczbę zatrudnionych osób, liczbę odwołanych imprez/wydarzeń artystycznych, wpływ dotacji na lokalną społeczność, udziału przychodów z muzyki tańca i teatru w ogólnych przychodach (w odniesieniu do przedsiębiorców) czy też zadłużenie przedsiębiorców spowodowane pandemią" - wyjaśniła rzecznik w przesłanej nam odpowiedzi.

W ramach Funduszu przyjęto także limity wsparcia. Zgodnie z rozporządzeniem samorządowe instytucje artystyczne mogą otrzymać do wysokości 40 procent utraconych przychodów netto; organizacje pozarządowe (NGO-sy) – do wysokości 50 procent przychodów netto; przedsiębiorcy – do 50 procent przychodów netto, w tym usługodawcy wspomagający tę działalność przez organizację zaplecza technicznego.

Rzecznik MKiDN podkreśliła, że wykazanie strat przez ubiegającego się o wsparcie było "główną podstawą oceny formalnej". "Ubiegając się o dotacje, instytucje i firmy zobligowane były do złożenia - wraz z prawidłowo wypełnionym wnioskiem - dokumentów potwierdzających rodzaj prowadzonej działalności, daty rejestracji, danych z wszelkich dokumentów finansowych świadczących o utraconych przez instytucję, organizację lub przedsiębiorcę przychodach netto w okresie od 12 marca do dnia 31 grudnia 2020 roku, obliczonych na podstawie danych z analogicznego okresu w 2019 roku" - wskazała Anna Bocian.

Ponadto - jak wynika z przesłanej nam odpowiedzi - należało przedstawić informacje dotyczące m.in. planowanego przeznaczenia środków, dane dotyczące liczby wydarzeń artystycznych zrealizowanych w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2019 roku oraz wpływ wsparcia finansowego na lokalną społeczność.

"Konieczne było również przedstawienie dokumentów świadczących o przekazanej jednostce pomocy ze środków publicznych w ramach Tarcz Antykryzysowych - o ile wnioskodawca z takiej pomocy korzystał" - dodała rzecznik.

Jednocześnie Anna Bocian zwróciła uwagę, że priorytetem programu było także utrzymanie zatrudnienia w sektorze kultury. "Stąd należało także uzupełnić informację poziomu zatrudnienia w jednostce w okresie między 31 grudnia 2019 roku a dniem złożenia wniosku oraz wpływu wsparcia finansowego na utrzymanie poziomu zatrudnienia" - wyjaśniło.

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes