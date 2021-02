Miliony na nagrody. Ministerstwa pokazują dane

Emilewicz odniosła się do tych doniesień w mediach społecznościowych. Jak zaznaczyła, "te nagrody to forma podziękowania i docenienia pracowników ministerstwa, którzy od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie, pracowali dzień w dzień, po godzinach, nocą, przysypiając na karimatach po to, by jak najszybciej wypracować rozwiązania ratujące polskie firmy przed upadkiem, a miliony pracowników przed bezrobociem".