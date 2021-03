"Ponad 6,5 miliona miejsc pracy zostało uratowanych". Minister podała wysokość wsparcia

Bezrobocie i gospodarka w Polsce

Minister przypomniała, że w minionym roku PKB w Polsce obniżył się o 2,8 proc. - Jest to niski spadek w porównaniu ze średnimi spadkami w krajach Unii Europejskiej, gdzie średnia jest 7,4 procent. Ale kiedy ten spadek produktu krajowego brutto przeliczymy na mieszkańca, to zauważycie państwo, że w Polsce ten spadek jest o 2 procent, a w innych krajach, takich jak Francja, Belgia, Austria, Niemcy, ten spadek jest między 2 a 13 procent - powiedziała.

- Widzimy, że ta dynamika wynosi 37,7 procent, co pokazuje, że Polska jest szósta na tle państw europejskich, a więc jest to bardzo dobry wynik, który pokazuje, że rzeczywiście po okresie pandemii jesteśmy w stanie wrócić na drogę szybkiego rozwoju gospodarczego - powiedziała. Zapewniła, że realizacja programów społecznych "nie jest w żaden sposób zagrożona".

Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk zwracała uwagę, że rządowe wsparcie trafia zarówno do dużych firm, jak i do małych i średnich przedsiębiorstw. Zaznaczyła, że planowane są kolejne działania.

- W wyniku wielu rozmów z przedsiębiorcami przygotowaliśmy kolejne instrumenty, takie jak dostęp do długoterminowych kredytów czy pomoc w zmianie modelu biznesowego. Pojawi się także tarcza prawna, zawierająca ułatwienia i udogodnienia dla przedsiębiorców - powiedziała. Zdaniem Semeniuk Krajowy Plan Odbudowy "da nową odporność polskiej gospodarce".

Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do otrzymania środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wskazuje on przeznaczenie 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Z budżetu KPO 381 mln euro ma pójść na stworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - powiedziała Maląg. Planowane jest utworzenie 36 tys. nowych miejsc opieki.

Opieka w żłobkach

- Ale dzięki 381 milionom euro, które są zabezpieczone w Krajowym Planie Odbudowy, będziemy tworzyli nowe miejsca opieki żłobkowej, będziemy budowali nowe żłobki i przede wszystkim będziemy dawali możliwość młodym rodzinom podejmowania decyzji, czy po okresie urlopu rodzicielskiego mama może wrócić do pracy, czy świadomie pozostaje w domu - powiedziała Maląg.

Zaznaczyła, że na ten cel będą również przeznaczone środki z krajowego programu Maluch Plus.

Z informacji przedstawionych przez resort rodziny wynika, że środki z KPO pozwolą na utworzenie 36 tys. nowych miejsc opieki. Będą one także przeznaczone na system teleinformatyczny wspierający aplikowanie o środki z programu Maluch Plus, a także na uniwersalny projekt architektoniczny dostosowany do liczby dzieci objętych opieką w danej instytucji.