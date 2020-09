Kwarantanna a umowa zlecenie. Czy przysługuje zasiłek chorobowy?

Od września kwarantanna nakładana przez inspekcję sanitarną jak i dla osób przekraczających granicę, została skrócona do 10 dni.

Należy pamiętać, że zleceniobiorca prawo do zasiłku chorobowego nabywa po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia. Do tego okresu zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeniowe, pod warunkiem, że przerwa między nimi nie wynosiła więcej niż 30 dni.

Zasiłek chorobowy za czas kwarantanny

Osoby kierowane na kwarantannę przez sanepid, aby otrzymać zasiłek chorobowy, przekazują decyzję inspektora do swojego płatnika składek, np. zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek - w ciągu maksymalnie 7 dni - musi dostarczyć decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.