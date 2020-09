Zasiłek chorobowy na kwarantannie. Co trzeba wiedzieć?

Osoby na przymusowej kwarantannie mają prawo do zasiłku chorobowego. Podstawą do wypłacenia świadczeń jest decyzja państwowego inspektora sanitarnego.

Obowiązkowa kwarantanna jest traktowana na równi z niezdolnością do pracy z tytułu przebywania na zwolnieniu lekarskim L4. Oznacza to, że za ten okres osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, przysługują świadczenia z tytułu choroby - wynagrodzenie za czas choroby wypłacane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy.

Jak możemy przeczytać na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, "jeżeli państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wyda decyzję o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji, to taka decyzja stanowi podstawę do wypłaty świadczeń".

Od września kwarantanna została skrócona z 14 do 10 dni.

Zasiłek chorobowy na kwarantannie

Aby uzyskać świadczenie z tytułu choroby, decyzję inspektora sanitarnego należy przekazać do wypłacającego świadczenie: pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS.

Pracownik lub zleceniobiorca przekazuje decyzję inspektora do swojego płatnika składek, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy.

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. W takim przypadku skan lub zdjęcie decyzji inspektora potwierdzonej za zgodność z oryginałem dołącza do zaświadczenia Z-3 / Z-3a.