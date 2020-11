Banki nie zakręcają kurków z kredytami. "Może wierzą, że problemy są tylko przejściowe"

Większość ankietowanych banków sugeruje utrzymanie kryteriów na niezmienionym poziomie lub ułatwienia w dostępie do kredytów. "Brak cięć – tak można opisać to, co dzieje się na rynku kredytów mieszkaniowych. W odróżnieniu od wiosny nie doszło do podwyżek wymaganego wkładu własnego ani marż. Może więc banki wierzą, że problemy są tylko przejściowe, a na czymś zarabiać trzeba" - stwierdził Bartosz Turek.