Dodatkowe środki na walkę ze skutkami pandemii. Jest porozumienie polityczne

Ferreira zauważyła, iż "ta nowa inicjatywa stanowi kolejny krok we wspieraniu odbudowy państw członkowskich, zapewniając dodatkowe środki finansowe na wypełnienie luki między pierwszą reakcją na sytuacje nadzwyczajne, a długoterminowym ożywieniem gospodarki, wspieranym w okresie programowania 2021-2027".

REACT-EU to propozycja Komisji, mająca na celu zaradzenie skutkom gospodarczym pandemii COVID-19, w postaci zmiany rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, regulującego obecny okres programowania w ramach polityki spójności. "Przyczyni się ona do trwałej, ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki poprzez dodanie do istniejących programów polityki spójności nowych, dodatkowych zasobów" - czytamy.