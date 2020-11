Miliard złotych pożyczki dla węglowej spółki. "Środki pozwolą przejść bezpiecznie przez kryzys"

Wnioski o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej dla dużych firm JSW złożyła do PFR w połowie lipca.

We wtorek jastrzębska spółka poinformowała w komunikacie, że jej wniosek o 1 mld zł pożyczki płynnościowej został zaakceptowany. Potwierdził to również we wpisie na Twitterze prezes PFR Paweł Borys.