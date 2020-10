Pomoc dla zamykanych branż. Wicepremier zapowiada "konkretne rozwiązania"

Wsparcie dla branż dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 - to główny temat piątkowego posiedzenia Gospodarczego Sztabu Kryzysowego. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji pod przewodnictwem premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomoc dla branż

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin poinformował we wpisie na Twitterze, że jego resort "jest już w kontakcie z przedstawicielami branż dotkniętych ostatnimi obostrzeniami". "Po serii konsultacji z interesariuszami w przyszłym tygodniu zaproponujemy konkretne rozwiązania pomocowe" - zapewnił wicepremier.

Nowe tarcze?

Premier Morawiecki podczas czwartkowej konferencji prasowej był pytany o pomoc dla zamykanych branż. Szef rządu zapewnił, że w odniesieniu do branż najbardziej dotkniętych ostatnimi obostrzeniami będą prowadzone działania mające na celu ich wsparcie.

- W odniesieniu do pewnych, najbardziej dotkniętych branż będą takie działania również prowadzone. Zwłaszcza że są branże, które już teraz, od tego momentu, będą w trudniejszym położeniu niż inne. To są takie branże jak turystyczna, restauracyjna, gastronomiczna. Będziemy z tymi branżami dyskutować, w jaki sposób w najbliższych kilku miesiącach - do czasu lekarstwa bądź szczepionki - przetrwać w najlepszym możliwym kształcie dla gospodarki - zapowiedział Mateusz Morawiecki.