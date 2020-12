Rachunek za "zamrożenie". Branża potrzebuje gigantycznego zastrzyku gotówki

W listopadzie blisko 90 procent hoteli miało poniżej 20 procent obłożenia, z tego co szósty poniżej 10 procent - wynika z danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Jak wskazuje branża, potrzebne jest 2,2 miliarda złotych pomocy finansowej, aby przetrwać do wiosny.

Od 7 listopada w Polsce obowiązują obostrzenia dotyczące działalności hoteli. Mogą one przyjmować wyłącznie gości w podróży służbowej, sportowców biorących udział w zgrupowaniach lub zawodach oraz lekarzy i pacjentów. Ograniczenia mają funkcjonować co najmniej do 27 grudnia. Na czwartkowej konferencji prasowej mają zostać ogłoszone kolejne decyzje w sprawie obostrzeń, o czym mówił szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.