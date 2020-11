Czy wrócą dodatkowe zasiłki opiekuńcze? Premier odpowiada

Premier Mateusz Morawiecki na środowej konferencji prasowej poinformował o rozszerzeniu nauki zdalnej o klasy 1-3, czyli tak zwaną edukację wczesnoszkolną i równoczesnym przedłużeniu tej formy nauki dla wszystkich uczniów do 29 listopada. Przedszkola pozostaną otwarte.

Premier był dopytywany, czy zasiłek będzie dotyczył zarówno rodziców dzieci, którzy mogą pracować zdalnie oraz tych, którzy nie mogą wykonywać pracy zdalnie. - Takiego rozróżnienia na tych, którzy mogą pracować zdalnie i nie mogą pracować zdalnie, my czynić nie będziemy, ponieważ nie mamy wiedzy z poziomu państwowego co do każdego z 15 milionów obywateli, którzy pracują - wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki.