Wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wiadomo, od kiedy

Wraz z rozszerzeniem nauki zdalnej w szkołach podstawowych powraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w czwartek w Dzienniku Ustaw. Dodatkowy zasiłek będzie przysługiwał od 9 do 29 listopada.

Rząd zdecydował o rozszerzeniu nauki zdalnej o klasy 1-3, czyli tak zwaną edukację wczesnoszkolną i równoczesnym przedłużeniu tej formy nauki dla wszystkich uczniów do 29 listopada. Przedszkola pozostaną otwarte. W związku z tą decyzją premier Mateusz Morawiecki zapowiadał powrót dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W rozporządzeniu, które opublikowano w czwartek w Dzienniku Ustaw przyznano prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego na okres 21 dni, od 9 do 29 listopada tego roku. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy obowiązywał już wcześniej.

Z dodatkowego zasiłku będzie mógł skorzystać ubezpieczony rodzic dziecka, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19. Na tych samych zasadach zasiłek przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.