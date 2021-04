Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Okres, na jaki przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, był już wielokrotnie przedłużany. Zgodnie z ostatnim rozporządzeniem rodzice mogą z niego korzystać do 11 kwietnia. W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie o wydłużeniu dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 25 kwietnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przeznaczony jest zarówno na opiekę nad dziećmi do 8 lat, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Przysługuje ubezpieczonym rodzicom dzieci do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności; do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; i do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.