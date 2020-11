Ceny ropy zanurkowały. Najniższe poziomy od miesięcy

Ceny ropy

W Libii dzienna produkcja ropy wzrosła do 800 tysięcy baryłek, podczas gdy jeszcze na początku września było to niespełna 100 tysięcy baryłek. Do początku 2021 roku produkcja ma osiągnąć poziom 1,3 miliona baryłek.

"Trudno powiedzieć, jak dokładnie rynek wycenia wybory w USA - być może są większe szanse zwycięstwa Bidena, co może doprowadzić do wznowienia dostaw ropy z Iranu, a może jest ryzyko sporu co do wyniku wyborów i na chaos" - wskazała Vandana Hari, założycielka Vanda Insights.