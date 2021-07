Koronawirus wpływa na rynek pracy. Coraz więcej osób boi się zwolnienia

Koronawirus a rynek pracy

Obawa przed zwolnieniem - praca w dobie koronawirusa

- Z powodu doniesień z innych państw, w których ponownie zaczyna wzrastać liczba zachorowań, nastroje wśród pracowników się pogarszają. I choć najnowsze wskaźniki z rynku pracy są optymistyczne, bo m.in. według wstępnych danych bezrobocie w czerwcu spadło poniżej miliona osób czy wynagrodzenia rosną szybciej niż zakładali eksperci, obawiamy się co przyniesie jesień. Pracowników powinno jednak uspokoić to, że po wygaśnięciu działania tarcz antykryzysowych, niewiele firm zdecydowało się na zwolnienia. To pokazuje, że pracownicy nie powinni się bać o swoją przyszłość - zauważył cytowany w informacji prasowej Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Praca a pandemia wywołana przez koronawirusa

- Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 9,8 procent rok do roku i o 2,9 procent w porównaniu do maja. Spodziewam się, że do końca tego roku dynamika płac nie wyhamuje, ponieważ firmy zaczynają się odbijać po zastoju i niepewności, a to przełoży się na tempo wzrostu płac. Wzrośnie też zapotrzebowanie na pracowników, co wynika między innymi z tego, że wyhamowała migracja zarobkowa z Ukrainy. Jeszcze w 2019 roku liczba przyjazdów pracowników z Ukrainy do Polski wynosiła nawet do 2 milionów. Teraz ta liczba to około 800 tysięcy. Widać zatem, że jest to spora luka, której prawdopodobnie jeszcze przez kolejne 2-3 lata nie uda się wyrównać - dodaje Inglot.