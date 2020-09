Ministerstwo ogłasza konkurs "Z twoich podatków". Do wygrania kilka tysięcy złotych

"To dochody podatkowe zabezpieczają działanie szkół, szpitali, budowę nowych dróg, mostów, stadionów, placów zabaw, ośrodków sportu i kultury. Tym samym dzięki podatkom wszyscy możemy korzystać z dóbr i usług publicznych, a Polska jest bezpieczna. Płacenie podatków to inwestycja w rozwój naszego kraju" - powiedział, cytowany w komunikacie, minister finansów Tadeusz Kościński.

Konkurs Ministerstwa Finansów

"Chcemy zobaczyć wszystko to, co twoim zdaniem szczególnie zasługuje na uwagę. Pokaż nam, co najbardziej cię urzeka. W twojej okolicy zbudowano lub właśnie powstaje nowe boisko, przedszkole albo droga? Do sklepu prowadzi nowy chodnik oświetlony latarniami? W szkole pojawiły się lepsze komputery, trwa remont przychodni zdrowia, strażacy korzystają z odnowionej remizy a policjanci dostali nowoczesne radiowozy?" - czytamy w komunikacie MF.