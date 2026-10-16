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Drobne zakupy bez podatku. Zmiany z podpisem prezydenta

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Limit zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) wzrośnie trzykrotnie z 1000 do 3000 złotych - wynika z nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. Nowe przepisy zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Dotychczasowy limit zwolnienia z PCC obowiązuje od 2001 r., czyli od wejścia w życie ustawy regulującej ten podatek. Przez ponad dwie dekady próg nie był waloryzowany, mimo wyraźnego wzrostu cen i wynagrodzeń.

15 października prezydent podpisał nowelizację ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych przygotowany przez Ministra Finansów i Gospodarki.

Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy inFakt, zwrócił w komentarzu dla tvn24.pl uwagę, że od momentu wprowadzenia PCC ceny wzrosły o około 111 proc., a przeciętne wynagrodzenie - o 297 proc.

- W efekcie podatek obejmował zwykłe, codzienne zakupy między osobami prywatnymi. Znaczna część kupujących w ogóle nie wiedziała, że w ciągu 14 dni od zakupu powinna złożyć deklarację PCC-3 i zapłacić 2 procent wartości rzeczy. Przepis działał więc w dużej mierze tylko na papierze - wyjaśnił.

Telefon, rower i felgi bez PCC

Podwyższenie limitu będzie miało znaczenie przede wszystkim dla osób kupujących używane rzeczy od innych osób prywatnych, m.in. za pośrednictwem portali ogłoszeniowych, grup sprzedażowych w mediach społecznościowych oraz na giełdach.

Obecnie - jak zwrócił uwagę Juszczyk - osoba, która kupi od osoby prywatnej smartfon za 2,2 tys. zł, powinna zapłacić 44 zł PCC. Przy rowerze kosztującym 2,5 tys. zł podatek wynosi 50 zł, a przy komplecie felg o wartości 2,8 tys. zł - 56 zł. Po wejściu w życie nowych regulacji takie transakcje zostaną zwolnione z podatku i obowiązku składania deklaracji PCC-3.

- Zwolnienie nie działa jednak jak kwota wolna od podatku. Jeśli wartość rzeczy przekroczy 3 000 złotych, choćby o złotówkę, podatek liczy się od całej kwoty. Przy rowerze za 3 500 złotych będzie to 70 złotych, a przy samochodzie za 10 000 złotych - 200 złotych. Liczy się przy tym wartość rynkowa rzeczy, a nie wyłącznie cena wpisana w umowie - wyjaśnił.

- Zaniżanie ceny, żeby zmieścić się w limicie, nie jest dobrym pomysłem, bo urząd skarbowy może tę wartość zakwestionować - dodał.

Kluczowa będzie data zawarcia umowy

Podwyższony limit zacznie obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Do umów zawartych przed tą datą będą miały zastosowanie dotychczasowe zasady.

- Kto więc kupi w najbliższych dniach używany laptop za 2 000 złotych, nadal musi w ciągu 14 dni złożyć PCC-3 i zapłacić 40 złotych - wskazał Piotr Juszczyk.

Pozostałe zmiany przewidziane w ustawie mają wejść w życie 1 stycznia 2027 r., jednak podwyższenie limitu zwolnienia z PCC zacznie obowiązywać wcześniej.

PCC dotyczy zakupów od osób prywatnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych płaci kupujący, a nie sprzedający. Obowiązek dotyczy przede wszystkim transakcji zawieranych między osobami prywatnymi.

Jeśli sprzedawcą jest firma, a sprzedaż podlega VAT albo korzysta ze zwolnienia z tego podatku, kupujący co do zasady nie płaci PCC. Podniesienie limitu będzie więc miało największe znaczenie dla zakupów na rynku wtórnym, dokonywanych poza profesjonalnym obrotem.

Piotr Juszczyk pozytywnie ocenił zmianę, zwrócił jednak uwagę, że przepisy nie przewidują automatycznej waloryzacji nowego progu.

- Zmianę oceniam pozytywnie, ale traktuję ją jako krok pragmatyczny, a nie rozwiązanie problemu. Ustawa nie wprowadza automatycznej waloryzacji, więc za kilka lat limit znów może rozminąć się z cenami - podsumował ekspert.

Źródło: tvn24.pl
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