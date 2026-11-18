Pieniądze Ta ulga wkrótce zniknie. Nowe przepisy od 2027 roku Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Internet dzieci i internet rodziców to dwa różne światy. Materiał Katarzyny Górniak, reporterki "Faktów" TVN. Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent Karol Nawrocki podpisał w środę nowelizację przepisów o podatkach dochodowych. Ustawa przewiduje likwidację ulgi na internet, podwojenie ulgi dla honorowych dawców krwi oraz przedłużenie o kolejnych 10 lat ulgi na robotyzację.

Nowelizacja obejmuje ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Nowe przepisy likwidują również ulgę na ekspansję, z której mogą korzystać podatnicy CIT.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. Przewidziano jednak przepis przejściowy dla osób rozpoczynających korzystanie z ulgi na internet. Podatnicy, którzy po raz pierwszy uwzględnią ją w rozliczeniu za 2026 rok, będą mogli dokonać odliczenia także za 2027 rok.

Ulga na internet obowiązuje od 2005 roku

Ulga na internet została wprowadzona 1 stycznia 2005 r. Podatnicy po raz pierwszy mogli uwzględnić ją w zeznaniach podatkowych składanych za tamten rok.

Początkowo odliczenie przysługiwało co roku, bez ograniczeń czasowych. Zasady zmieniły się 1 stycznia 2013 r. Od tego momentu z ulgi można korzystać wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe, pod warunkiem że podatnik wcześniej nie dokonywał takiego odliczenia.

Jeżeli podatnik skorzystał z ulgi tylko w pierwszym roku, a w kolejnym nie dokonał odliczenia, tracił możliwość wykorzystania jej w przyszłości.

Ile można odliczyć w ramach ulgi na internet?

Roczny limit ulgi wynosi 760 zł na jednego podatnika. Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki, dlatego podatnik nie może odliczyć więcej, niż rzeczywiście zapłacił za korzystanie z internetu.

W przypadku małżonków limit przysługuje każdemu z nich osobno. Jeżeli oboje ponoszą wydatki i spełniają warunki do skorzystania z preferencji, mogą łącznie odliczyć maksymalnie 1520 zł rocznie.

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Odliczyć można wyłącznie wydatki poniesione na użytkowanie sieci internetowej, niezależnie od miejsca i sposobu dostępu. Ulga może więc obejmować m.in.:

internet stacjonarny;

internet mobilny;

dostęp do sieci przez Wi-Fi;

internet wykorzystywany w telefonie komórkowym.

Preferencja nie obejmuje natomiast kosztów zakupu sprzętu, takiego jak router lub modem. Nie można również odliczyć wydatków na instalację, serwis ani opłatę aktywacyjną.