Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"

We wtorek po godz. 14.00 bank informował, że systemy i aplikacje banku: Alior Mobile, Alior Online, Alior Business, Alior Business Mobile i BusinessPro są niedostępne.

"Występują trudności w dostarczaniu kodów SMS do autoryzacji transakcji. Kontakt z infolinią i obsługa w placówkach banku również mogą być utrudnione. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu i przywróceniem prawidłowego działania systemów" - informował bank.

Po godz. 20.00 awaria została usunięta.

"Wszystkie systemy działają już poprawnie. Przepraszamy za utrudnienia" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty krajowe i zagraniczne. Podstawowa działalność banku obejmuje prowadzenie rachunków bankowych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, emitowanie bankowych papierów wartościowych oraz prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych. Bank prowadzi także działalność maklerską, doradztwo i pośrednictwo finansowe oraz świadczy inne usługi finansowe.

Głównym akcjonariuszem Alior Banku jest Grupa PZU z 31,91-proc. akcji. Nationale-Nederlanden OFE ma 9,89 proc. akcji, Allianz OFE - 8,83 proc., Generali OFE - 5,13 proc., a 44,24 proc. mają pozostali akcjonariusze.

