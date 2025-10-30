Koniec abonamentu i miliardy dla mediów publicznych. Zapowiedź ministerstwa

NIK o zawiadomieniu ws. zamrożenia przez KRRiT 337 mln zł wpływów z abonament Źródło: TVN24

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zapowiedziała przeznaczenie 2,5 mld zł z budżetu na finansowanie mediów publicznych. Nazwała to konkretnym i "stabilnym finansowaniem", które będzie uzupełnione o waloryzację i inflację. To kwota, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypracowało po audycie TVP, po rozmowach z Ministerstwem Finansów, "w trosce o budżet państwa" oraz po wewnętrznych rozmowach dotyczących koniecznych zmian w karcie powinności.

Cienkowska zapowiedziała także likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, ponieważ, jak podkreśliła, jest on "absolutnie nieskuteczny", nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, a także jest "archaicznym tworem" i "bardzo słabo ściągalną opłatą".

Likwidacja Rady Mediów Narodowych

Projekcie nowej ustawy medialnej zapisana jest także likwidacja Rady Mediów Narodowych.

Nowe przepisy zakładają, że KRRiT będzie złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat i – zgodnie z zasadą rotacyjności – co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu.

– Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch – Senat, a trzech – prezydent. Wymogami dodatkowymi będzie poparcie branżowych organizacji pozarządowych. Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców – powiedziała Cienkowska. Dodała, że uchwały Sejmu i Senatu świadczące o wyborze kandydatów będą wymagały pełnego uzasadnienia.

Szefowa MKiDN poinformowała, że proponowane są jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej. – Każdy z kandydatów będzie musiał przedstawić projekt ramowej koncepcji funkcjonowania jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także rekomendacje organizacji pozarządowych – wyjaśniła.

Cienkowska podkreśliła, że planowana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych. – Jej obowiązki przejmie KRRiT – wyjaśniła.

Na pytanie, czy po wejściu w życie ustawy kadencja obecnej KRRiT ulegnie wygaśnięciu, ministra odpowiedziała, że "nie wyobraża sobie innego scenariusza".

