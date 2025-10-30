Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Koniec abonamentu i miliardy dla mediów publicznych. Zapowiedź ministerstwa

telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
NIK o zawiadomieniu ws. zamrożenia przez KRRiT 337 mln zł wpływów z abonament
Źródło: TVN24
Minister Kultury Marta Cienkowska przedstawiła w czwartek projekt nowelizacji ustawy medialnej, zakładający zapewnienie mediom publicznym stabilnego finansowania w wysokości 2,5 mld zł rocznie z budżetu państwa, z uwzględnieniem waloryzacji i inflacji oraz zniesieniem obowiązku opłacania abonamentu RTV.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska zapowiedziała przeznaczenie 2,5 mld zł z budżetu na finansowanie mediów publicznych. Nazwała to konkretnym i "stabilnym finansowaniem", które będzie uzupełnione o waloryzację i inflację. To kwota, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypracowało po audycie TVP, po rozmowach z Ministerstwem Finansów, "w trosce o budżet państwa" oraz po wewnętrznych rozmowach dotyczących koniecznych zmian w karcie powinności.

Cienkowska zapowiedziała także likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, ponieważ, jak podkreśliła, jest on "absolutnie nieskuteczny", nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, a także jest "archaicznym tworem" i "bardzo słabo ściągalną opłatą". 

Likwidacja Rady Mediów Narodowych

Projekcie nowej ustawy medialnej zapisana jest także likwidacja Rady Mediów Narodowych.

Nowe przepisy zakładają, że KRRiT będzie złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat i – zgodnie z zasadą rotacyjności – co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu.

– Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch – Senat, a trzech – prezydent. Wymogami dodatkowymi będzie poparcie branżowych organizacji pozarządowych. Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców – powiedziała Cienkowska. Dodała, że uchwały Sejmu i Senatu świadczące o wyborze kandydatów będą wymagały pełnego uzasadnienia.

Szefowa MKiDN poinformowała, że proponowane są jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej. – Każdy z kandydatów będzie musiał przedstawić projekt ramowej koncepcji funkcjonowania jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także rekomendacje organizacji pozarządowych – wyjaśniła.

Cienkowska podkreśliła, że planowana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych. – Jej obowiązki przejmie KRRiT – wyjaśniła.

Na pytanie, czy po wejściu w życie ustawy kadencja obecnej KRRiT ulegnie wygaśnięciu, ministra odpowiedziała, że "nie wyobraża sobie innego scenariusza". 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
MediaMinisterstwo Kultury
Zobacz także:
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
Handel
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
shutterstock_2446159141
Brak zimówek. Kara może wynieść nawet 10 tysięcy
Ze świata
shutterstock_493060906
Ograniczenie prędkości dla pieszych. "Jak oni to będą monitorować?"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Domański: nie ma żadnego kryzysu finansów publicznych
Pieniądze
epa12492372_2
Co ustalili Trump i Xi podczas "niesamowitego spotkania"?
Ze świata
Andrzej Domański
"To jest działka sprzedana za ułamek wartości". Domański o "wielkiej PiS-owskiej aferze"
Z kraju
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Spółki technologiczne pokazały wyniki. Inwestorzy reagują
Rynki
Jerome Powell
Szef FED: kolejna obniżka stóp procentowych nie jest przesądzona
Ze świata
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Spotkanie Trumpa z Xi w bazie wojskowej. Prezydent o ustaleniach
TVN24
Władimir Putin w moskiewskim szpitalu
Dlaczego Putin nie zakończy wojny? "Chodzi właśnie o to"
Ze świata
shutterstock_2470127991
Globalna awaria. Problemy również w Polsce
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Miliardy dla Polski. Jest decyzja Brukseli
Z kraju
shutterstock_2462179363
5 000 000 000 000 dolarów. Nowy rekord
Tech
Jerome Powell
Druga taka decyzja podczas drugiej kadencji Trumpa
Ze świata
2910N104V CPK ZABLOTNIA 05
Co z odkupem? "Jestem gotowy do rozmów"
Z kraju
schwedt rafineria shutterstock_2206193965
Sankcje na rosyjskich gigantów. USA robią wyjątek
Ze świata
grob sadzenie shutterstock_2378125733
Tyle kosztuje sprzątanie grobu
Z kraju
pap WARSZAWA SEJM KOMISJA ŚLEDCZA DS. AFERY WIZOWEJ
"Droga do odzyskania tego jest bardzo trudna". Szef KOWR o działkach kupionych przez Daniela Obajtka
Z kraju
detroit general motors shutterstock_2387047647
Wielki producent szykuje zwolnienia
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
Z kraju
cpk2
Szef KOWR: wystąpiliśmy o zgodę na odkup działki pod CPK
Z kraju
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Upadłość znanej firmy. Klienci powinni się pospieszyć
Pieniądze
Daniel Obajtek
Nowe działki, udział Obajtka i ostatni moment rządów PiS. Były szef Orlenu komentuje
Z kraju
prad listwa zasilanie wlacznik wylacznik przedluzacz wtyczka shutterstock_566836174
Ceny prądu w Europie. Polska w czołówce
Pieniądze
Nvidia, Santa Clara, Kalifornia, USA
Akcje mocno w górę. Gigant śrubuje rekord
Tech
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Giganci tną zatrudnienie. Tysiące osób mają stracić pracę
Tech
shutterstock_2417760359
Erotyka wchodzi do AI. "Monetyzacja samotności"
Maja Piotrowska
cpk3
Szef KOWR o sprzedaży działki pod CPK: to były godziny, minuty, a może nawet sekundy tych działań
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica