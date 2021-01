"To nie są nasze strony". Klienci dużego banku na celowniku oszustów

Zespół cyberbezpieczeństwa w Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Bank Pekao. "Uważajcie! To oczywiście nie są nasze strony" - napisał na Twitterze Paweł Jurek, rzecznik prasowy banku.

Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w KNF podał, że niebezpieczne domeny to: hxxps://bankpekooa[.]com oraz hxxps://pekaocalbank[.]com. "Jak widzimy oszustom również zdarzają się pomyłki: "Welcome to BANK BEKAO" - zwrócili uwagę przedstawiciele CSIRT KNF.