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Kiedy niedziela handlowa? W tym roku już tylko trzy terminy

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Sytuacja gospodarcza oczami Polaków
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Trwa najdłuższa w tym roku przerwa w kalendarzu niedziel handlowych. Najbliższe przypadną dopiero pod koniec roku: 6, 13 i 20 grudnia. To ponad trzy miesiące od ostatniej niedzieli handlowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niedziele handlowe w 2026 roku przypadają w następujących terminach:

  • 25 stycznia;
  • 29 marca;
  • 26 kwietnia;
  • 28 czerwca;
  • 30 sierpnia;
  • 6 grudnia;
  • 13 grudnia;
  • 20 grudnia.
Niedziele handlowe w 2026 roku
Niedziele handlowe w 2026 roku
Źródło zdjęcia: Mateusz Krymski/PAP

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

Ustawa ograniczająca handel w niedzielę

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

Wolna Wigilia

1 lutego 2025 r. weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Pod koniec grudnia 2024 r. ówczesny prezydent Andrzej Duda zdecydował o skierowaniu ustawy o wolnej Wigilii do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zastrzeżenia dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu.

Źródło: PAP
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Tagi:
Niedziela handlowazakupyHandel
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