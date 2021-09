Pieniądze z kart prepaid nie trafią do sieci komórkowych. Rząd ma nowy pomysł

Niewykorzystane pieniądze z kart prepaid mają trafiać na państwowy fundusz szerokopasmowy, a nie do sieci komórkowych. Zmiany w tej sprawie szykuje rząd. - To są środki, które i tak w większości wrócą na rynek, natomiast chcemy, aby wróciły tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a niekoniecznie po prostu powiększały zyski firm, które i tak mają dobre wyniki finansowe - powiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński.

- Dajemy konsumentom sześć miesięcy na odzyskanie tych środków. Jeśli ktoś tego nie zrobi, to zamiast na konta operatorów, trafią one do funduszu szerokopasmowego, z którego finansujemy szereg inicjatyw związanych właśnie z rozwojem rynku telekomunikacyjnego. Do zadań tego funduszu wpisujemy kwestie związane z coraz istotniejszym problemem społecznym, jakim jest cyfrowe uzależnienie dzieci i młodzieży. Chcemy tu współpracować z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia - powiedział w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z "DGP" Janusz Cieszyński, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa.