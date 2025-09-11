Jest decyzja w sprawie stóp procentowych w strefie euro

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego utrzymała stopy procentowe bez zmian - przekazano w komunikacie po posiedzeniu. EBC podał, że jego ocena perspektyw dla inflacji nie uległa znacznym zmianom.

Stopy procentowe utrzymano na poziomie: depozytowa - 2,00 proc., refinansowa - 2,15 proc., lombardowa - 2,40 proc.

Decyzja była zgodna z oczekiwaniami ankietowanych przez agencję Bloomberg. Podczas poprzedniego posiedzenia EBC pozostawił stopy proc. bez zmian.

"Rada Prezesów postanowiła dziś pozostawić trzy podstawowe stopy procentowe EBC bez zmian. Inflacja jest obecnie na poziomie zbliżonym do celu średniookresowego wynoszącego 2 proc., a ocena Rady Prezesów co do perspektyw inflacji zasadniczo się nie zmieniła" - napisano w komunikacie po posiedzeniu.

"Rada Prezesów jest zdeterminowana"

"Rada Prezesów jest zdeterminowana w dążeniu do tego, by inflacja ustabilizowała się na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie. Rada Prezesów będzie ustalać odpowiednie nastawienie polityki pieniężnej na podstawie danych i na bieżąco, z posiedzenia na posiedzenie - czytamy.

Jak wyjaśnił EBC, "w szczególności decyzje Rady Prezesów dotyczące stóp procentowych będą uwzględniać jej ocenę perspektyw inflacji i odnośnych czynników ryzyka, w świetle napływających danych gospodarczych i finansowych, a także dynamiki inflacji bazowej i siły transmisji polityki pieniężnej. Rada Prezesów nie deklaruje z góry określonej ścieżki stóp".

EBC podniósł prognozy inflacji w strefie euro na lata 2025-2026 i obniżył na 2027 r.

"Obraz inflacji w najnowszych projekcjach ekspertów EBC jest podobny jak w projekcjach z czerwca. Eksperci oceniają, że inflacja ogółem wyniesie średnio 2,1 proc. w 2025 r., 1,7 proc. w 2026 i 1,9 proc. w 2027. Inflacja z wyłączeniem cen energii i żywności według przewidywań ekspertów wyniesie średnio 2,4 proc. w 2025 r., 1,9 proc. w 2026 i 1,8 proc. w 2027 r. Tempo wzrostu gospodarki w 2025 według projekcji będzie równe 1,2 proc. – zostało zrewidowane w górę w stosunku do 0,9 proc. przewidywanego w czerwcu. Projekcja wzrostu na 2026 r. jest obecnie nieco niższa i wynosi 1,0 proc., natomiast – na 2027 r. pozostaje na niezmienionym poziomie 1,3 proc." – napisano.

Poważne zagrożenie

"Rada Prezesów jest gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie instrumenty w ramach swojego mandatu, by doprowadzić do ustabilizowania się inflacji na docelowym poziomie 2 proc. w średnim okresie i utrzymać płynną transmisję polityki pieniężnej. Ponadto dostępny jest instrument ochrony transmisji, który ma przeciwdziałać nieuzasadnionej, niekontrolowanej dynamice rynku stanowiącej poważne zagrożenie dla transmisji polityki pieniężnej we wszystkich krajach strefy euro, dzięki czemu Rada Prezesów może skuteczniej wypełniać swój mandat w zakresie utrzymania stabilności cen" - czytamy

EBC potwierdził po raz kolejny zakończenie reinwestycji w ramach programów PEPP i APP.

Bank dodał, że "portfele programów APP i PEPP są zmniejszane w określonym i przewidywalnym tempie, ponieważ Eurosystem nie reinwestuje już spłat kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych".

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro spada o 0,19 proc. wobec dolara do 1,1671. Rentowność 10-letnich bundów spada o 1 pb. do 2,65 proc.

Następne posiedzenie EBC odbędzie się 29-30 października.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP