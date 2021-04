Właściciel sklepów Biedronka ukarany przez UOKiK. "Wprowadzał klientów w błąd"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 60 milionów złotych kary na spółkę Jeronimo Martins Polska. "Właściciel sieci Biedronka wprowadzał konsumentów w błąd co do kraju pochodzenia warzyw i owoców, co mogło zniekształcić ich decyzje zakupowe" - wskazano w uzasadnieniu. Spółka nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK-u i zapowiada złożenie odwołania.