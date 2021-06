Kaczyński obiecał podwyżki dla polityków. "Liczy na to, że wielkiej awantury nie będzie"

Nieoficjalne informacje o podwyżkach potwierdził gazecie poseł PiS Waldemar Andzel. - Wpłynie ustawa, to zobaczymy, czy podwyżki będą. Parlament musi to jeszcze przegłosować - zastrzega polityk. Jak informuje, projekt ma się pojawić jeszcze w tej kadencji parlamentu.

Podstawowe uposażenie poselskie to nieco ponad 8 tys. zł brutto plus 2,5 tys. nieopodatkowanej diety. - Zarobki są zdecydowanie za niskie. Szczególnie wiceministrów. W przypadku posłów można to różnie oceniać. Ja się nie przejmuję. Niedługo minimalna płaca nas dogoni - komentuje Henryk Kowalczyk, poseł PiS oraz przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zgodnie z propozycją rządu płaca minimalna w 2022 roku ma wzrosnąć o 200 zł do 3 tys. zł brutto.