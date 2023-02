Kaczyński o zagrożeniach dla polskiej wsi. Pisze o wojnie na Ukrainie i siłach "głównego nurtu" w Unii Europejskiej

Nie może być mowy o silnej Rzeczpospolitej bez dostatniej polskiej wsi - takie słowa skierował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński do uczestników IX Kongresu Rolnictwa RP. Stwierdził też, że branża rolnicza jest wyjątkowa trudna i stale narażona na różnego typu ryzyka.

Prezes PiS o polskiej wsi

Kaczyński napisał, że wojna uwypukla także to, że jako wspólnota i indywidualnie ciągle musimy wzmacniać naszą suwerenność we wszelkich aspektach i pracować na to, aby "Rzeczpospolita była jak najsilniejszą duchem i gospodarką".