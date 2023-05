Politycy ujawniają majątki. Oszczędności Jarosława Kaczyńskiego w górę

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził ponad 290 tysięcy złotych oszczędności - wynika z jego oświadczenia majątkowego, opublikowanego na stronie Sejmu. To o ponad 36 tysięcy złotych więcej niż rok wcześniej. O pieniądzach na kontach, nieruchomościach i dochodach poinformowali między innymi także jeden z liderów Lewicy Włodzimierz Czarzasty, szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, stojący na czele PSL Władysław Kosiniak-Kamysz czy prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

Na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów za 2022 rok. Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora parlamentarzyści są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, które dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie składa się do dnia 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Oświadczenie majątkowe Jarosława Kaczyńskiego za 2022 rok

Z oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego wynika, że w minionym roku otrzymał ponad 216,3 tys. zł z pracy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jego uposażenie poselskie wyniosło ponad 37,7 tys. zł. W ramach diety poselskiej otrzymał ponad 12 tysięcy złotych. Kaczyński otrzymał też ponad 96 tys. zł emerytury ZUS.

Szef PiS ma odłożone ponad 289 tys. zł. Dla porównania, w ubiegłorocznym oświadczeniu majątkowym wpisał kwotę ponad 253 tys. zł.

Jest też współwłaścicielem - w jednej trzeciej - domu o powierzchni 150 m kw. o wartości około 1,8 mln zł.

Jarosław Kaczyński nie posiada udziałów w żadnych spółkach i nie prowadzi swojego biznesu. Wykazał, że od 1997 roku jest przewodniczącym Rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Jak napisał, jest to "funkcja honorowa".

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, wicepremier nie jest też właścicielem samochodu ani żadnych innych ruchomości, których wartość przekracza 10 tys. złotych.

W swoim oświadczeniu majątkowym prezes PiS napisał o posiadanym kredycie w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej imienia Stefczyka. Saldo pożyczki na koniec ubiegłego roku wynosiło ponad 73,5 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Borysa Budki za 2022 rok

Szef klubu KO Borys Budka zgromadził ok. 120 tys. zł oraz 100 dolarów. Wymienił w oświadczeniu majątkowym dom o powierzchni 291 m kw. o wartości 800 tys. zł, położony na działce (1300 m kw.) o wartości 300 tys. zł. Wykazał ponadto mieszkanie (165 m kw.) o wartości 408 tys. zł i drugie (75 m kw.) wycenione na ok. 160 tys. zł. Dodał, że nieruchomości te są objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Budka w ub. r. osiągnął dochody w wysokości ponad 56 tys. zł ze stosunku pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, 3,2 tys. zł z tytułu umowy o dzieło w Wyższej Szkole Bankowości w Poznaniu, ponad 45 tys. zł dochodu z tytułu sprawowania mandatu posła oraz ponad 188 tys. zł uposażenia poselskiego. Ponadto wymienił dochód z wynajmu mieszkania (44,4 tys. zł) oraz dochód z tytułu praw autorskich (609 zł).

Do składników mienia ruchomego szef koła KO zaliczył samochód Toyotę C-HR 1,8 z 2018 r., którą kupił z ubezpieczeniem i wyposażeniem za 133 tys. zł.

Wśród zobowiązań o wartości powyżej 10 tys. zł Budka wymienił kredyt hipoteczny na zakup 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym. Dodał, że do spłaty pozostało ponad 99,8 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Zbigniewa Ziobry za 2022 rok

Z oświadczenia majątkowego wynika, że w 2022 roku Ziobro sprzedał mieszkanie o powierzchni 125 m kw., które jeszcze w 2021 r. minister sprawiedliwości wyceniał na ok. 1 mln zł. Zniknął również kredyt hipoteczny na kwotę 250 tys. Zł (na koniec 2021 r. miało pozostawać do spłaty ok. 171 tys. zł).

Powiększyły się za to oszczędności Ziobry – na koniec 2021 roku posiadał 150 tys. zł, natomiast na koniec 2022 roku było to 5 tys. zł i ok. 239 tys. dolarów, które miały pochodzić "z tytułu sprzedaży mieszkania".

Jeśli chodzi o pozostałe nieruchomości, które w poprzednich latach deklarował minister, to nic się nie zmieniło. Nadal jest właścicielem jednej trzeciej domu rodzinnego, co odpowiada 85,6 m kw. powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 arów, o wartości ok. 480 tys. zł. Jest też właścicielem domu jednorodzinnego o wielkości 133,15 m kw. wraz z domkiem letniskowo-gospodarczym (34,56 m kw.) o wartości ok. 700 tys. zł.

Ziobro podał także, że jest właścicielem: niezabudowanej działki rolnej (73 ary) o wartości 165 tys. zł i dwóch działek leśno-rolnych o powierzchni 1,1 ha i 1,4 ha, których wartość wynosi odpowiednio 137,5 tys. zł oraz 165 tys. zł.

Zarobki ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w 2022 r. wyniosły 339 tys. zł brutto. Dochód z tytułu pełnienia funkcji Krajowej Radzie Sądownictwa to niemal 22,7 tys. zł brutto. Dieta poselska to niecałe 45 tys. zł, a podatek to ok. 9 tys. zł.

Polityk poinformował również, że nabył broń o wartości ok. 20 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Czarzastego za 2022 rok

Włodzimierz Czarzasty na kontach bankowych i w gotówce na koniec 2022 rok miał 182 tys. zł. Dodatkowo polityk zadeklarował posiadanie nieco ponad 12 tys. euro na koncie i 3 tys. euro w gotówce.

Czarzasty dysponował papierami wartościowymi o wartości ok. 194 tys. zł.

Posiadał także połowę domu o pow. 255 m kw., który jest warty 1 mln 500 tys. zł i mieszkanie o pow. ponad 35 m kw. o wartości 350 tys. zł. Poinformował również o nieruchomości zabudowanej 0,4932 ha o wartości 2,5 mln zł, w której ma połowę udziału.

Dochody polityka wyniosły 45,7 tys. zł z tytułu diety parlamentarnej, 250,7 tys. zł wynagrodzenia oraz 20,8 tys. zł z wynajmu mieszkania.

Poinformował również, że na koniec 2022 roku miał do spłaty jeszcze 31 358 euro kredytu na zakup mieszkania.

Jeśli chodzi o mienie ruchome, to Czarzasty wymienił m.in. jacht o wartości 20 tys. zł, obrazy o wartości 50 tys. zł (wspólność majątkowa), a także wyroby ze srebra i złota o wartości 30 tys. zł.

Oświadczenie majątkowe Władysława Kosiniaka-Kamysza za 2022 rok

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że zgromadził do końca 2022 r. ok. 25 tys. zł oraz 5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Posiada mieszkanie hipoteczne o pow. 86 m kw., o wartości 650 tys. zł. Wśród innych nieruchomości wymienił działkę rolną (0,16 ha) o wartości ok. 22 tys. zł, działkę budowlaną (754 m kw.) oraz udział w drodze dojazdowej o wartości ok. 220 tys. zł i garaż (25 m kw.) o wartości ok. 55 tys. zł.

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że w 2022 r. osiągnął dochody z uposażenia poselskiego w wysokości ponad 150 tys. zł, diety parlamentarnej - 45,5 tys. zł oraz za wynajem mieszkania - 28,8 tys. zł. Wśród mienia ruchomego podał jedynie Volkswagena Passata 1,9 z 2012 r. Sprzedał go w lutym 2022 roku za 38,5 tys. zł.

W oświadczeniu lider PSL wymienił także zobowiązania o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym kartę kredytową z limitem do 10 tys. zł, kredyt konsumpcyjny na zakup samochodu w wysokości 40 tys. zł, oraz pożyczkę z Sejmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w wysokości 30 tys. zł.

