Borowski bez rekomendacji sejmowej komisji finansów na członka RPP

Borowski na komisji finansów

W trakcie posiedzenia komisji, Borowski mówił, że polityka pieniężna powinna być zacieśniania w sposób ostrożny i wyważony, taki który ogranicza zmienność produkcji i zatrudnienia i jednocześnie prowadzi do tego że inflacja będzie stopniowo obniżana, ale nie za cenę bardzo dużych wahań aktywności.

Borowski odnosząc się do możliwej perspektywy wprowadzenia w Polsce euro powiedział, że najpierw należałoby przeprowadzić kompleksowe badanie na temat korzyści i kosztów wprowadzenia wspólnej waluty.

- Bez takiego badania nie da się odpowiedzieć na pytanie w jakim momencie powinniśmy do strefy euro wejść, jaka będzie relacja korzyści i kosztów. W związku z tym trzeba czekać na taką analizę. Jak powiedziałem analiz cząstkowych jest trochę, ale analizy kompleksowej, moim zdaniem nie ma, a bardzo by się przydała - powiedział.

Według Borowskiego Polska powinna wejść do strefy euro, gdy badanie wskaże, że korzyści z tego powodu jednoznacznie przewyższają koszty.

- To był skup obligacji, którego celem było przede wszystkim ustabilizowanie sytuacji na na rynku długu i niedopuszczenie do sytuacji, w której gwałtowny wzrost potrzeb pożyczkowych państwa związany z silnym załamaniem aktywności gospodarczej, doprowadzi do turbulencji na tym rynku, gwałtownego wzrostu stóp procentowych i również silnego osłabienia kursu złotego. Ten skup obligacji umożliwił po prostu stabilne finansowanie programów pomocowych, które były realizowane w trakcie pandemii - powiedział.