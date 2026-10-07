Pieniądze Tyle zarabia się w Polsce. Zaskakujące różnice w pensjach mężczyzn i kobiet Oprac. Wiktor Knowski |

Zarobki lekarzy połączone z numerem PESEL. Ministra zdrowia o pierwszej zbiórce danych Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: wahjul/Shutterstock

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Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w kwietniu 2026 r. wyniosła 7 695,00 zł i była niższa o 20,3 proc. od przeciętnego wynagrodzenia - podał Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło natomiast 9 651,59 zł.

Ile zarabiają Polacy?

W kwietniu 2026 roku:

mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto wzrosła nominalnie o 2,2 proc. w stosunku do marca 2026 r., a w porównaniu do kwietnia 2025 r. wzrosła o 6,0 proc.

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 0,5 proc. w stosunku do marca 2026 r., natomiast w porównaniu do kwietnia 2025 r. wzrosło o 5,5 proc.

GUS podaje, że w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

W kwietniu 2026 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4 806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14 926,00 zł (decyl dziewiąty).

Różnice w zarobkach mężczyzn i kobiet

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci. Wśród mężczyzn wyniosła 7 877,52 zł, natomiast wśród kobiet 7 545,48 zł. Oznacza to różnicę 332,04 zł na korzyść mężczyzn.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 9 651,59 zł. Jednak wśród mężczyzn było to już 10 075,14 zł, natomiast wśród kobiet 9 218,90 zł

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kwietniu odnotowano w sekcji "Działalność finansowa i ubezpieczeniowa", gdzie wyniosło 17 202,48 zł. Największa różnica pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet była również w tej sekcji. Wyniosła 48,9 proc. na korzyść mężczyzn.

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Równocześnie w sześciu sekcjach przeciętne wynagrodzenie kobiet było wyższe od przeciętnego wynagrodzenia mężczyzn. Największa różnica, podobnie jak w poprzednich okresach, wystąpiła w sekcji "Budownictwo" i wyniosła 19,2 proc. na korzyść kobiet.