Jaka stawka zamiast WIBOR-u?

Preferowanym scenariuszem byłoby wypracowanie przez banki i GPW Benchmark zamiennika dla stawki WIBOR, który byłby oparty na stawce ON (overnight) dla kredytów hipotecznych - stwierdził prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Dodał przy tym, że jeśli nie uda się tego zrobić do końca 2022 roku, to zamiennikiem będzie stawka POLONIA.

"Likwidacja WIBOR dla kredytów hipotecznych polega na obowiązku dla banków zastosowania innej stawki referencyjnej opartej o koszt pieniądza w pożyczkach jednodniowych (O/N) od 2023. Stawka musi być zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (BMR) i zatwierdzona przez KNF" - napisał Borys na Twitterze.

"Jeżeli sektor bankowy nie wypracuje takiej stawki np. w GPW Benchmark do końca roku, to będzie stosowana stawka POLONIA obliczana przez NBP (pozwala na to BMR). W efekcie oprocentowanie kredytów powinno spaść o ok. 0,3-0,4 proc. w długim terminie, ponieważ WIBOR3M lub 6M jest wyższy" - dodał.

WIBOR a kredyty

Borys w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach powiedział dziennikarzom, że planowane zmiany mają dotyczyć tylko kredytów hipotecznych, a WIBOR będzie nadal używany przy kredytach dla firm i konsumenckich.

Podał, że banki w przypadku długoletnich kredytów hipotecznych nie powinny stosować wyższych stawek 3 i 6-miesięcznych, także przy konstrukcji nowych benchmarków, zamiast tego rynek powinien opierać się na ON i zmieniać harmonogram klientom co miesiąc.

- Przyjęliśmy konserwatywnie przy wyliczaniu oszczędności dla kredytobiorców, że różnica w stopie ON a 3 i-miesięcznej stawce WIBOR to średnio 30 punktów bazowych, choć zdajemy sobie sprawę, że obecnie to około 150 punktów bazowych - powiedział Borys.

Stawka POLONIA - co to jest?

Jak możemy przeczytać na stronie Narodowego Banku Polskiego, "stawka referencyjna POLONIA wyznaczana jest jako średnia (ważona wolumenem poszczególnych transakcji) oprocentowania niezabezpieczonych depozytów międzybankowych zawartych na termin ON (overnight - red.) w danym dniu roboczym do godziny 16.30".

"Uczestnicy fixingu stawki referencyjnej POLONIA mają obowiązek przesłania do NBP do godziny 16.45 informacji na temat złożonych oraz przyjętych przez nie w danym dniu roboczym niezabezpieczonych depozytów międzybankowych o terminie ON. Stawka Referencyjna POLONIA jest publikowana w serwisie informacyjnym NBP w tym samym dniu roboczym (T+0) około godziny 17.00" - wyjaśnił NBP.

Jak podał bank centralny, jeśli chodzi o stawkę POLONIA, to średnia ważona stawka operacji przeprowadzonych na rynku pieniężnym o terminie ON dnia 22 kwietnia 2022 wyniosła 4,10 proc.

Z kolei na stronie GPW Benchmark możemy przeczytać, że 22 kwietnia 2022 stawka WIBOR 3M wynosiła 5,74 proc., a WIBOR 6M - 5,93 proc.

Zapowiedź premiera

Premier Mateusz Morawiecki na 14. Europejskim Kongresie Gospodarczym zaproponował nowe narzędzia pomocowe dla kredytobiorców.

- Proponujemy tak zwane wakacje kredytowe w roku 2022 i 2023 dla wszystkich kredytobiorców, którzy będą mieli trudność w spięciu budżetów domowych - mówił premier.

Odniósł się także do stawki WIBOR używanej przez banki, ma ją zastąpić nowa stawka "znacząco bardziej korzystna dla wszystkich kredytobiorców". Rozwiązanie to, według prezentacji KPRM, ma spowodować spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. 1 mld zł.

