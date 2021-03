Od tego roku emeryci i renciści z nadpłatą podatku rozliczają się inaczej. Ministerstwo wyjaśnia

Nadpłata podatku

"Jeśli w ubiegłym roku nie wskazałeś organizacji, a w tym roku chciałbyś to zrobić lub zmienić swój ubiegłoroczny wybór i otrzymałeś PIT-11A - musisz wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego zeznanie roczne albo wskazać organizację w zeznaniu udostępnionym w usłudze Twój e-PIT. Uwaga: nie składaj PIT-OP. Jeśli natomiast otrzymałeś PIT-40A - wówczas możesz skorzystać z formularza PIT-OP" - czytamy w informacji.

Napisano, że zwrot nadpłaty podatku nastąpi do 45. dni, jeśli zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT albo złożone zostanie elektronicznie. Natomiast w przypadku zeznań składanych papierowo zwrot nastąpi do 3 miesięcy.

Przypomniano, że aby szybko i bezpiecznie otrzymać zwrot nadpłaty, warto zgłosić swój rachunek bankowy do urzędu skarbowego. Wskazano, że można to zrobić w zeznaniu PIT, w usłudze Twój e-PIT lub na formularzu ZAP-3, który można wrzucić do urny przed urzędem skarbowym lub wysłać pocztą. "Jeżeli rachunek był zgłoszony wcześniej do urzędu i jest aktualny, nie musisz nic robić" - czytamy.