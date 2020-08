Dopłata pięciu złotych może kosztować utratę oszczędności. Nowe oszustwo

CERT Polska został powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie. Zespół działa w strukturach państwowego instytutu badawczego - Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK).

Oszuści podszywają się pod InPost

"Ostrzegamy przed nową kampanią SMS-ową podszywającą się pod InPost - Paczkomaty, Kurier i wyłudzającą dane karty płatniczej" - czytamy we wpisie CERT Polska na Facebooku.

Po kliknięciu w link z wiadomości SMS ofiara zostaje przekierowana na fałszywą stronę firmy kurierskiej. "Na niej zobaczy informację, że przesyłka nie została odebrana, a do ponowienia próby dostarczenia należy dopłacić 5 złotych" - podano. CERT Polska wskazał, że "jedyna dostępna forma płatności to podanie danych karty płatniczej, które następnie trafiają do przestępców".