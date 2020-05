Weekendowe przerwy w siedmiu bankach. Oto lista

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz możliwe przerwy w płatnościach kartami. To utrudnienia, które w weekend czekają klientów kilku banków.

ING Bank Śląski

Klienci mogą mieć również problem z używaniem kart. "W tym czasie nie dasz rady aktywować kart i nadawać im kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty VISA zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy w komunikacie ING.

Przedstawiciele banku radzą, by wszystkie ważne przelewy wykonać w sobotę do godziny 14.00. "Po tej godzinie wyłączymy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w naszym banku, przyjęte do realizacji po godz. 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek (18 maja). Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14:00 zostaną zrealizowane w poniedziałek" - poinformowano.