Duży bank zablokował karty części klientów. "Wyciek danych"

ING Bank Śląski przekazał w komunikacie, iż w nocy z piątku na sobotę otrzymał "informację, że u jednego z operatorów naszych kart nastąpił wyciek danych". Nie podano nazwy operatora. "Wiemy, których kart mogło to dotyczyć, dlatego natychmiast zablokowaliśmy je, by nikt nie mógł ich wykorzystać w nieuprawniony sposób" - wyjaśnili przedstawiciele banku.

ING Bank Śląski zablokował część kart

Następnie należy zamówić przez aplikację nową kartę. "Zrobisz to w kilku prostych krokach, wybierając ją z Oferty. Jest to całkowicie bezpłatne" - podkreślono. Co ważne, zanim karta dotrze pod adres wskazany przez klienta, wcześniej będzie on mógł jej używać do płatności zbliżeniowych telefonem.