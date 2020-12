Utrudnienia w dostępie do konta. Banki zaplanowały prace serwisowe

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej - to utrudnienia, na które w najbliższych dniach muszą przygotować się klienci kilku banków. Powodem są prace serwisowe.

ING Bank Śląski

W najbliższą niedzielę zostaną przeprowadzone prace technologiczno-serwisowe. W związku z tym od 20.00 do północy niedostępne będą: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

Getin Bank

Na utrudnienia muszą przygotować się klienci Getin Banku. W nocy z wtorku na środę, od godziny 23.50 do 1.15, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i bankowości mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w poniedziałek od godziny 22.00 do godziny 6.00 we wtorek nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.