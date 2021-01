Utrudnienia w dwóch dużych bankach. Niektóre usługi nie będą działać

ING Bank Śląski oraz BNP Paribas - to dwa banki, które zaplanowały prace serwisowe we wtorek w późnych godzinach wieczornych. Wyjaśniamy, na jakie utrudnienia muszą przygotować się klienci.

ING Bank Śląski

W nocy z wtorku na środę, od godziny 0.00 do godziny 3.00, klienci ING Banku Śląskiego nie zapłacą kartą w sklepach i internecie. W tym czasie nie będzie też możliwości: wypłaty kartą gotówki w bankomatach i wpłaty pieniędzy we wpłatomacie.

BNP Paribas

Na utrudnienia w dostępie do konta muszą przygotować się klienci BNP Paribas Polska. We wtorek od godziny 22.00 do godziny 1.00 w środę niedostępne będą systemy bankowości internetowej i mobilnej: BiznesPl@net i GOmobile Biznes oraz BNP Paribas Connect Host to Host.