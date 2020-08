Utrudnienia w bankach. "Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę"

Problemy z płatnościami kartami, brak dostępu do bankowości elektronicznej i mobilnej. To utrudnienia, na które w najbliższych dniach muszą się przygotować klienci kilku banków.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godz. 0.00 do godz. 5.00, klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: bankomatów i wpłatomatów, systemu Moje ING i aplikacji Moje ING, systemu ING Business i jego wersji mobilnej, płatności Blik, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych za pomocą Płać z ING.

Jak czytamy w komunikacie, dodatkowo mogą wystąpić problemy z płatnościami kartą. "W tym czasie nie dasz rady aktywować kart i nadawać im kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i zrobić przelewu z rachunku karty kredytowej" - wskazano.

BNP Paribas

W środę od godz. 22.00 do godz. 0.30 w czwartek serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.