Utrudnienia w dostępie do konta. Przerwy w siedmiu bankach

Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy w płatnościach kartami w internecie. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają klientów kilku banków.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 23.30 do godziny 6.00, zaplanowano prace serwisowe w ING Banku Śląskim. W tym czasie mogą wystąpić problemy z wpłatami w urządzeniach sieci ING i Planet Cash.

"Transakcje we wrzutniach będą w tym czasie możliwe, jednak pieniądze będą zaksięgowane na koncie dopiero w poniedziałek 9 listopada do godziny 12.00" - czytamy w komunikacie.

BNP Paribas

W nocy z soboty na niedzielę, od godziny 0.00 do godziny 6.00, serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Jednocześnie przedstawiciele BNP Paribas zapewnili, że dostęp do bankowości mobilnej, operacje kartowe i dostęp do bankomatów będzie przebiegać bez zakłóceń.