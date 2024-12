Nie tylko masło drożeje. Dwucyfrowe wzrosty cen niektórych produktów

Jak wynika z raportu "Indeks cen w sklepach detalicznych" autorstwa UCE Research i Uniwersytetu WSB Merito, w listopadzie tego roku ceny w sklepach detalicznych urosły średnio o 5,5 proc. w porównaniu do zeszłego roku. Dotyczyło to zakupów żywności, napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz pozostałego asortymentu należącego do 17 kategorii. Jak zaznaczono w raporcie, dla poprzednich miesięcy wzrost ten wyniósł 5,4 procent w październiku oraz 4,9 procent we wrześniu.