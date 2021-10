Inflacja we wrześniu przyspieszyła. GUS podał dane o wzroście cen towarów i usług

Inflacja we wrześniu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,9 procent rok do roku - podał Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż wynosił wstępny szacunek GUS. W stosunku do sierpnia ceny wzrosły o 0,7 procent.

Inflacja we wrześniu 2021 - dane GUS

Z szybkiego szacunku GUS, który został opublikowany na początku października wynikało, że inflacja we wrześniu 2021 roku wyniosła 5,8 proc. rdr oraz 0,6 proc. mdm. Natomiast w sierpniu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły rok do roku o 5,5 procent.

Ostatni raz inflacja była wyższa w czerwcu 2001 roku, gdy wynosiła 6,2 procent.

GUS poinformował, że we wrześniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 0,7 proc.), transportu (o 1,2 proc.), odzieży i obuwia (o 3,1 proc.) oraz łączności (o 2,3 proc.).

Z kolei w porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 18,5 proc.), mieszkania (o 6,4 proc.) oraz żywności (o 4,2 proc.).

Inflacja w Polsce - wrzesień 2021 PAP

Inflacja we wrześniu - komentarze analityków

"Presja inflacyjna nie zwalnia. Według finalnego szacunku inflacja we wrześniu wzrosła jednak trochę mocniej niż zakładał to flash (do 5,9% r/r). Duży skok inflacji bazowej do 4,3% z 3,9%. Już w październiku przekroczymy 6%..." - napisali na Twitterze analitycy Pekao.

"Inflacja za wrzesień rewizja w górę do 5,9%r/r, 6% na koniec roku o którym mówi RPP zostanie przebite już w październiku, koniec roku około 7%r/r, w 2022 CPI średnio 4,8%r/r vs 4,8%r/r w 2021. 40pb podwyżki to zdecydowanie nie jest ucieczka do przodu, docelowa stopa około 2%: - skomentowali ekonomiści ING.

Według Michała Gniazdowskiego z Polskiego Instytutu Ekonomicznego główną przyczyną zaskoczeń związanych z inflacją w ostatnich miesiącach jest szybszy wzrost cen żywności - ich dynamika przekroczyła we wrześniu 4 proc. - Dotychczas był to efekt rosnących kosztów zboża, na przykład pszenicy czy żyta, na rynkach globalnych. Obecnie cegiełkę dokładają też wyższe ceny drobiu na skutek rozpowszechnienia się przypadków ptasiej grypy - wyjaśnił.

W jego ocenie wzrost cen żywności będzie wysoki także w przyszłym roku. - Na europejskich rynkach skokowo wzrosły ceny gazu ziemnego. Skutkiem tej zmiany będzie wzrost kosztów produkcji nawozów, a w efekcie produkcji rolnej - wskazał. Podwyżki cen dla konsumenta prawdopodobnie nastąpią z pewnym opóźnieniem – może wynieść ono nawet pół roku. - Skutki będą jednak długotrwałe - zaznaczył.

W ocenie eksperta do końca roku inflacja CPI będzie oscylować wokół 6 proc. - Indeks podwyższy między innymi kolejna podwyżka cen gazu. Spowolnienie nastąpi dopiero na początku przyszłego roku - wskazał.

Autor:kris/ToL

Źródło: PAP