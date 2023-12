Jedna z ostatnich decyzji rządu PiS. Podano koszt

Zerowa stawka VAT na niektóre produkty żywnościowe ma obowiązywać do końca marca 2024 roku. Oznacza to, że w pierwszym kwartale przyszłego roku dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT mogą być mniejsze o około 2,7 miliarda złotych - tak wynika z rządowych szacunków dołączonych do wydanego w weekend rozporządzenia.

Minister finansów Andrzej Kosztowniak podpisał rozporządzenie przedłużające zerowy VAT na żywność na kolejne trzy miesiące. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw w sobotę po południu. Przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 roku.

Będzie to oznaczało mniejsze dochody do budżetu państwa. "Czasowe (do 31 marca 2024 r). obniżenie stawki VAT z 5 proc. do 0 proc. dla żywności będzie skutkowało obniżeniem wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT w wysokości ok. 2 745 mln zł" - wskazano w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia.

Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się: - mięso i ryby oraz przetwory z nich, - mleko i produkty mleczarskie, - jaja, - miód naturalny, - orzechy, - warzywa i owoce oraz ich przetwory, - tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne, - zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze, - określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Jak wyjaśniono, "do oszacowania skutków finansowych wykorzystano dane GUS (Główny Urząd Statystyczny) dotyczące spożycia prywatnego i publicznego za 2019 r. Dane GUS zostały zwaloryzowane za pomocą wskaźników makroekonomicznych dedykowanych dla żywności według stanu na dzień 1 września 2023 r.".

W ramach tego samego rozporządzenia przewidziano również czasowe - na cały 2024 rok - obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 8 proc. dla dostaw m.in. środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu, podłoży do upraw oraz polepszaczy gleby środków wapnujących. Ma to skutkować obniżeniem wpływów budżetowych o kolejne około 173 mln zł w 2024 roku.

Zerowy VAT na żywność na dłużej

Zerowa stawka VAT miała obowiązywać do końca 2023 roku. Przedłużenie tego rozwiązania w czwartek zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. "Na moje polecenie Minister Finansów podpisze rozporządzenie w sprawie 0 proc. VAT na żywność w I kwartale 2024 roku" - napisał szef rządu w mediach społecznościowych.

Rzecznik rządu i poseł PiS Piotr Mueller przekazał, że taka decyzja została podjęta związku z tym, że "Sejm zamroził przyjęcie ustawy o zerowym VAT na żywność". Posłowie PiS 20 listopada wnieśli do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, zakładający przedłużenie zerowego VAT na żywność od 1 stycznia do końca czerwca 2024 roku.

- Przedłużamy zerowy VAT na kwartał, oczekując, że Sejm w tym czasie przyjmie ustawę w tym zakresie - oświadczył rzecznik rządu.

Jednocześnie ekonomiści zwracali wcześniej uwagę, że przedłużenie obniżonej stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe nie zostało uwzględnione w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Wpływ na inflację

Ekonomiści ING Banku Śląskiego w ubiegłotygodniowym komentarzu zwracali uwagę, że "stawka VAT na towary żywnościowe ma kluczowe znaczenie dla przyszłorocznej ścieżki inflacji, gdyż powrót do dominującej stawki 5 procent podbija inflację o około 0,9 punktu procentowego".

Od początku lutego 2022 roku weszła w życie druga odsłona tzw. tarczy antyinflacyjnej. W jej ramach wprowadzono m.in. zerowe stawki VAT na niektóre produkty żywnościowe, np. owoce, warzywa, mięso, nabiał czy produkty ze zbóż.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska na początku grudnia ubiegłego roku podpisała rozporządzenie przedłużające utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność do końca czerwca 2023 roku. Następnie resort finansów przedłużył to rozwiązanie do końca 2023 roku.

