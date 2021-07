Wzrost cen w Polsce najszybszy od ponad 10 lat. Są wstępne dane

Inflacja w lipcu 2021 roku w Polsce wyniosła 5,0 procent licząc rok do roku. W ujęciu miesięcznym ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 procent - wynika z szybkiego szacunku przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

Ostatni raz inflacja była na poziomie 5 proc. w maju 2011 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 roku wzrosły o 4,4 procent rok do roku, a miesiąc do miesiąca - 0,1 procent.

Ceny paliw, energii i żywności

Ze wstępnych danych GUS-u wynika, że w lipcu br. zarówno rok do roku jak i miesiąc do miesiąca najmocniej wzrosły ceny paliw do prywatnych środków transportu. O odpowiednio o 30 proc. i 4,4 proc.