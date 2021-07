Nowe dane o inflacji. Premier Mateusz Morawiecki komentuje

Inflacja w Polsce w lipcu przyspieszyła do poziomu niewidzianego od ponad dziesięciu lat. - Inflacją niepokoimy się my, inflacją niepokoi się Rada Polityki Pieniężnej. Jest to prerogatywa banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej, aby podejmować odpowiednie kroki zapobiegawcze, prewencyjne - mówił premier Mateusz Morawiecki.