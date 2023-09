Inflacja we wrześniu. Znamy wstępne dane

Inflacja we wrześniu 2023 roku wyniosła 8,2 procent, licząc rok do roku - wynika ze wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny obniżyły się o 0,4 procent. W sierpniu wzrost cen towarów i usług wynosił w ujęciu rocznym 10,1 procent.

Konsensus rynkowy, czyli mediana prognoz analityków, zakładał wzrost cen we wrześniu o 8,5 proc. Część ekonomistów jednocześnie zwracała wcześniej uwagę na działania cenowe Orlenu, co mogło wpłynąć na dane GUS.

Ostatni raz z jednocyfrową inflacją mieliśmy do czynienia w lutym 2022 roku. Wówczas wzrost cen wynosił 8,5 proc. rok do roku.

Inflacja w Polsce - wrzesień 2023

Ze wstępnych danych za wrzesień wynika, że w ciągu roku ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 10,3 proc. Nośniki energii podrożały o 9,9 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 7 proc.

W ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych spadły o 0,4 proc. Z kolei ceny nośników energii obniżyły się o 0,8 proc., a ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły o 3,1 proc. w porównaniu do lipca.



Pełne dane GUS przedstawi 13 października.

Ekonomiści komentują

"Inflacja spadła we wrześniu z 10,1 do 8,2 proc. To pierwszy raz od lutego 2022 r, gdy tempo wzrostu cen jest jednocyfrowe. W skali miesiąca ceny obniżyły się o 0,4 proc. Maleje również tzw. inflacja bazowa (po wyłączeniu cen żywności i energii) – szacujemy, że we wrześniu spadła z 10,0 do 8,8 proc." - napisał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w serwisie X (dawniej Twitter).

Analitycy think tanku związanego z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów wskazali, że "inflację obniża obecnie spadek tempa wzrostu cen żywności i energii". "Wzrost cen ropy naftowej oraz zbóż na rynkach żywnościowych zakończą te trendy. Na początku roku CPI powiększy odmrożenie cen energii oraz wzrost stawki VAT na żywność" - dodali przedstawiciele PIE.

Z ich prognoz wynika, że "w 2024 roku inflacja utrzyma się na wysokich poziomach". "Niemniej prognozy ekonomistów są optymistyczne. Analitycy ankietowani przez Focus Economics prognozują, że średnioroczna inflacja wyniesie 5,9 proc. Potencjalnym ryzykiem są jednak zmiany na rynkach energetycznych" - zaznaczyli analitycy.

Analitycy Banku Pekao zwrócili uwagę, że to najwyższy miesięczny spadek cen w ujęciu miesięcznym od stycznia 2016 roku. Wówczas odnotowano spadek o 0,5 proc. miesiąc do miesiąca.

Ekonomista Piotr Kuczyński napisał o cudach roku wyborczego. "Prorocze wizje prezesa (NBP - red.) z 7.09 okazały się być zgodne z realiami koszyka GUS - dzięki innemu prezesowi (paliwa) i 12-proc. obniżce cen energii inflacja z hukiem spadła (na chwilę) z 10.1 na 8,2 proc. Cuda, cuda (roku wyborczego)" - ocenił analityk DI Xelion.

Rada Polityki Pieniężnej we wrześniu zdecydowała się na cięcie stóp procentowych. Stopa referencyjna spadła z 6,75 proc. do 6,00 proc. Prezes NBP i przewodniczący RPP Adam Glapiński podczas konferencji prasowej po wrześniowym posiedzeniu zapewniał, że dotrzymane zostały warunki dotyczące obniżek stóp. Tym warunkiem było wyhamowanie tempa wzrostu cen do jednocyfrowego poziomu, poniżej 10 proc.

- Mogę państwu zakomunikować, że inflacja w Polsce w dniu dzisiejszym, tak samo jak we wczorajszym, kiedy podejmowaliśmy decyzję jako Rada Polityki Pieniężnej, jest już jednocyfrowa - mówił 7 września szef banku centralnego. Wskazywał przy tym, że inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5 proc.

"Łubu dubu, łubu dubu, spadła polska inflacja do jednocyfrowego klubu… z hukiem" - napisali ekonomiści mBanku. W ich ocenie silny spadek inflacji bazowej w okolice 8,5 proc. rok do roku "to najprawdopodobniej efekt darmowych leków, który był bardzo trudny do analitycznego wychwycenia". "Bez tego inflacja bazowa nadal byłaby w ujęciu miesięcznym dodatnia" - ocenili. Zdaniem ekonomistów mBanku inflacja bazowa obniżyła się w ujęciu miesięcznym o 0,1 proc.

Ekonomiści PKO Banku Polskiego wskazali, że "już nikt nie ma wątpliwości, ze inflacja we wrześniu jest jednocyfrowa". "Spadek CPI do 8,2 proc. r/r (PKO i kons: 8,5 proc.) z 10,1 proc. r/r w sierpniu odzwierciedla szeroki zakres procesów dezinflacjach (żywność, energia, zmiany regulacyjne, hamowanie inflacji bazowej). Inflacja jest obecnie najniższa od końca 2021, a wojenny szok cenowy powoli przemija. Jednocyfrowa jest też wg naszego szacunku inflacja bazowa (8,6 proc.)" - czytamy we wpisie przedstawicieli największego banku w Polsce.

