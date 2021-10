Inflacja najwyższa od ponad 20 lat. Zdaniem ekonomistki to jeszcze nie koniec wzrostu cen

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik CPI) w październiku wzrosły rok do roku o 6,8 procent - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. To poziom niewidziany od maja 2001 roku, kiedy inflacja wyniosła 6,9 procent rok do roku. Dynamika wzrostu cen w październiku br. była wyższa niż spodziewali się ekonomiści. Konsensus PAP wyniósł 6,4 procent rok do roku. Dla porównania we wrześniu odnotowano wzrost w ujęciu rocznym o 5,9 procent.