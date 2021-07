Duży wzrost cen w lipcu. Komentarz i prognozy ekonomisty

Inflacja w lipcu 2021 - ekonomista o wzroście cen towarów i usług

- Ten wzrost inflacji, który obserwujemy teraz, wynika głównie z czynników podażowych - rosnące koszty na przykład. Ale mamy zwiększoną podaż pieniądza - drukowanie pieniędzy w Polsce. Teraz dopiero zaczyna się konsumpcja pocovidowa. W ostatnich kilkunastu miesiącach nie kupowaliśmy tak dużo, były miesiące, gdy kupowaliśmy mniej niż w analogicznych miesiącach roku poprzedniego. Teraz zaczynamy kupować. Jeżeli przestraszymy się dalszego wzrostu inflacji - zaczniemy jeszcze więcej kupować - to dodając do tego wzrost podaży pieniądza, możemy mieć do czynienia z inflacją popytową. To jest tak naprawdę największe ryzyko dla stabilności makroekonomicznej w Polsce - podkreślił Zuber.