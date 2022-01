Czasowa obniżka VAT na żywność i paliwa. Jest decyzja Senatu

Senat w czwartek opowiedział się za ustawą obniżającą VAT na część produktów żywnościowych, paliwa i energię, czyli tak zwaną tarczą antyinflacyjną 2.0. Do przepisów zaproponowano poprawki, co oznacza, że ustawa wróci do Sejmu.

Za ustawą wraz z poprawkami było 99 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej odrzucono wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Za głosowało 47 senatorów, przeciw było 50, wstrzymało się 2.

Jedna z poprawek przyjętych przez Senat dołącza do katalogu towarów z obniżonym VAT węgiel i koks. Przegłosowano również m.in. obniżenie VAT do 8 proc. na oleje napędowe używane do celów opałowych, a także obniżenie do 8 proc. VAT na gaz LPG wykorzystywany do celów opałowych. Izba wyższa opowiedziała się też za skreśleniem przepisu zobowiązującego sprzedawców towarów z obniżonym VAT do umieszczania w widocznym miejscu informacji o tym, że podatek VAT został obniżony od 1 lutego do 31 lipca br., a także dołączania tej informacji do faktury na towar sprzedawany z obniżoną stawką VAT.

Poprawkami Senatu zajmie się Sejm. Najbliższe posiedzenie izby niższej zaplanowano w dniach 26-27 stycznia.

Szczegóły dotyczące drugiej odsłony tak zwanej tarczy antyinflacyjnej na ubiegłotygodniowej konferencji prasowej zaprezentował premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedzi znalazły się w poselskim projekcie ustawy. W ubiegły czwartek nowe przepisy przegłosowano w Sejmie. Za uchwaleniem ustawy głosowało 438 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

Ustawa ma wejść w życie 1 lutego 2022 roku.

Tarcza antyinflacyjna 2.0

Ustawa przewiduje, że obniżone stawki podatku od towarów i usług mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 roku.

Zgodnie z ustawą do zera ma spaść VAT na żywność i napoje objęte obecnie stawką 5 proc. Z 23 proc. do 8 proc. ma spaść stawka tego podatku na paliwa silnikowe: olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz LPG.

Dla nawozów, środków ochrony roślin, ziemi ogrodniczej i innych środków wspomagających produkcję rolniczą VAT ma spaść z 8 proc. do zera. VAT na gaz ma spaść z 8 proc. do zera, na energię cieplną z 8 proc. do 5 proc., a w przypadku energii elektrycznej utrzymana zostanie obniżona stawka podatku w wysokości 5 proc.

Łączny spadek dochodów budżetu państwa - w wyniku proponowanych zmian - oszacowano na ok. 11,6 mld zł. Obniżenie VAT na żywność i napoje ma się przełożyć na spadek o ok. 2,92 mld zł, w przypadku paliw ma on wynieść ok. 3,11 mld zł, spadek VAT na nawozy to negatywny skutek dla budżetu na poziomie 0,52 mld zł, na gaz - ok. 2,09 mld zł, na energię elektryczną to ok. 2,30 mld zł, a na energię cieplną - ok. 0,67 mld zł.

Obniżka VAT na żywność - jakie produkty?

Obniżenie stawki VAT do zera ma objąć takie produkty spożywcze - opodatkowane stawką 5 proc. - jak mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje, np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne.

W przypadku środków wykorzystywanych do produkcji rolnej obniżka VAT z 8 proc. do zera obejmie nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, produkty wspomagające produkcję rolną, takie jak środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chróstny w czwartek zwrócił się do sprzedawców z apelem o obniżki cen produktów spożywczych po zmianie stawki podatku VAT. Zapowiedział też monitoring cen wybranych artykułów.

