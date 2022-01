"Gdy tarcza przestanie działać, inflacja może przekroczyć 10 procent"

We wtorek do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Projekt zawiera rozwiązania w ramach drugiej odsłony tzw. tarczy antyinflacyjnej , które wcześniej zapowiedział na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Projekt dotyczy obniżenia stawek podatku VAT w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku: na żywność do stawki 0 proc.; na paliwa silnikowe do stawki 8 proc.; na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą do stawki 0 proc.; na gaz ziemny do stawki 0 proc.; na energię elektryczną i energię cieplną do stawki 5 proc.